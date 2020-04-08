Altınordulu Muhammed: "Gezen virüs değil, insanlar" TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert, koronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert, koronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. "Evde Kal" prensibi nedeniyle Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan gurbetçi futbolcu, "Herkes, bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz" diye konuştu.

Altınordu formasıyla iki sezonda 61 maçta forma giyen, 7 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Muhammed, "Hollanda'dan NEC Nijmegen ile Eredivisie'ye çıkan kadroda yer aldım. Altınordu ile de şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Bu sezon buna ulaşmamız imkansız. Ancak tecrübe kazandık ve önümüzdeki döneme umutla bakıyoruz" dedi.

Tecrübeli oyuncu, kişisel hedefinin ise Süper Lig'de forma giymek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA