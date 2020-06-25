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Altınordulu kaleci Taha, Trabzonspor'da

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler'in ardından bir kalecisi için daha Karadeniz ekibiyle el sıkıştı.

Altınordulu kaleci Taha, Trabzonspor'da
25.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:14

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler'in ardından bir kalecisi için daha Karadeniz ekibiyle el sıkıştı.

Bu sezon tecrübe kazanması için Altınordu'dan 2. Lig'deki hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varıldı. İki kulübün şartlarda uzlaştığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. Altınordu'nun alacağı bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, Taha'nın bir sonraki satışından İzmir kulübünün yüzde 30 pay alacağı kaydedildi. Trabzonspor'un sakatlık riski nedeniyle sezon bitmeden Taha'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.Futbola Sapanca Akademispor'da başlayan Muhammet Taha Tepe, Sakaryaspor altyapısında oynadıktan sonra 2014'te Altınordu altyapısına transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2017'de profesyonel olan genç file bekçisi, A takımda forma şansı bulamadı. Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig'de 25 maça çıkan Taha, Türkiye Kupası'nda Niğde'de oynanan Antalyaspor maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev alan genç eldiven toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Altınordu, daha önce bonservis ücreti kazandığı Berke Özer (Fenerbahçe), Ozan Can Oruç (İttifak Holding Konyaspor) ve Erce Kardeşler'in ardından Süper Lig'e dördüncü kalecisini göndermiş oldu.


- İzmir

Kaynak: DHA

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