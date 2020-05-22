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Altınordulu golcülerin forma yarışı

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da üç forvetin forma yarışına girdiği belirtildi.

Altınordulu golcülerin forma yarışı
22.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:39

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da üç forvetin forma yarışına girdiği belirtildi.

19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan lig öncesi antrenmanlarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde santrforlar Kemal, Yasin ve Hüsamettin forma rekabetine girdi. Üç forvetin de form durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, takıma hazır olarak dönen golcülerin teknik heyetten görev beklediği bildirildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencilerine, "Benim için yaşınızın bir önemi yok. Kafanıza bir şey takılmasın. Antrenmanlarda iyi olan oynayacak. Hak eden formayı giyecek" mesajı verdiği öğrenildi.Altınordu'da Hüsamettin'in sözleşmesi devam ederken, yönetim Kemal'le kontrat yenilemeyi planlıyor. Mukavelesi bitecek Yasin'in de takımda kalmak için çaba gösterdiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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