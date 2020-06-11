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Altınordulu gençlere Barış ve Berke'den mesaj

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mart ayından beri uzaktan eğitim sistemine geçen Altınordu Futbol Akademisi'ndeki (ALFA) gençlere, eski Altınordulu kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı konuk oldu.

Altınordulu gençlere Barış ve Berke'den mesaj
11.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:35

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mart ayından beri uzaktan eğitim sistemine geçen Altınordu Futbol Akademisi'ndeki (ALFA) gençlere, eski Altınordulu kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı konuk oldu. İletişim dersi için ekran karşısına geçen gençler, karşılarında Berke ve Barış'ı görünce büyük heyecan yaşadı. ALFA patentli Berke ile Barış, profesyonel futbolcu adaylarına altın değerinde öğütler verdi. Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olup bu sezon Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen ikili, gençlerden kariyerlerine odaklanmalarını isteyerek, "Yetenekleriniz size bir noktaya getirecek ancak orada kalabilmek için karakterli olmaya ihtiyacınız var. Cengiz Ünder'i Roma'da, Çağlar Söyüncü'yü Leicester City'de tutan şey, karakter yapılarıdır. Paraya değil, futbola odaklanın" mesajı verdi.

20 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Altınordu patentli her gencin Avrupa'yı hedeflemesi gerektiğini vurgulayarak, "Genç yaşıma rağmen geriye dönüp baktığımda, keşke Altınordu'da her şeyi daha da iyi yapsaydım diyorum. Orada kazandıklarım sayesinde bugün bu noktadayım. Yaptığınız antrenmanlar, özel idmanlar, aldığınız dersler inanın çok ama çok önemli. Bunların değerini Altınordu'dan ayrılıp bir başka takıma gittiğiniz gün anlayacaksınız" diye konuştu. Fenerbahçe'ye gittiğinde kendisine herkesin destek olduğunu ifade eden 22 yaşındaki Barış Alıcı ise "Televizyonda seyrettiğiniz, dünyanın en önemli yıldızlarıyla aynı yerde olmak heyecan verici. Kendinizi buna hazırlamalısınız. Forma şansı ayağınıza bir kez gelir ve siz buna hep hazır olmak zorundasınız. Çalışın, çalışın, bir kez daha çalışın. ve o gün geldiğinde çıkıp oynayın" yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA

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