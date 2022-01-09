Altınordulu futbolcular, Ankara Keçiörengücü maçını kazanacaklarına inanıyor

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu'nun golcü oyuncusu Enis Destan, karşılaşmayı kazanıp yükselen ivmelerini sürdürmek istediklerini bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, İzmir temsilcisinin yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enis Destan, ilk yarının son 5 maçında iyi sonuçlar aldıklarını hatırlatarak, "Son maçlarda oyunsal ve skor anlamında çok iyi skorlar aldık. İlk yarı sonundaki performansımızı ikinci yarıya da dökmek istiyoruz. Devre arası hazırlık kampını çok iyi değerlendirdik. Sahamızdaki maçımızı kazanıp, yükselen ivmemizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Metehan Yılmaz da ilk devrenin son bölümünü iyi tamamladıklarını aktararak, "Ankara Keçiörengücü maçını kazanıp, ikinci yarıya da moralli başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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