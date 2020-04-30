Altınordulu futbolcu Onur Taha Takır: "Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim" TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncularından Onur Taha Takır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından en iyi performansı göstermek istediğini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncularından Onur Taha Takır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından en iyi performansı göstermek istediğini belirtti.

Onur Taha Takır, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Altınordu'nun altyapısının yanı sıra pilot takımı Niğde Anadolu ve Altınordu'da futbolun bambaşka bir düzeyde oynandığını dile getirdi.

TFF 1. Lig'de forma giymenin zor olduğunu ifade eden Onur Taha Takır, Niğde Anadolu'da kazandığı tecrübenin bu ligdeki işini kolaylaştırdığını bildirdi.

Onur Taha Takır, Keçiörengücü maçında omzundan sakatlandığını hatırlatarak, "O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım. Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Ravil Tagir, Burak İnce ve Muzaffer Kocaer'den sonra bu sezon altyapıdan A takıma çıkan 4. oyuncu olan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 resmi maçta forma giydi.

Kaynak: AA