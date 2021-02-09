Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa
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Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa

09.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:42
Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet Enis Destan, katıldığı bir radyo programında hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet Enis Destan, katıldığı bir radyo programında hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Son iki haftada Bursaspor ve Beypiliç Boluspor filelerini sarsarak kazanılan 6 puanda pay sahibi olan ve ligde toplamda 4 gole ulaşan Enis, İzmir ekibinden Avrupa'ya giden ilk santfor olmak istediğini söyledi.

Kırmızı-laciverti kulübün santrfor dışında her mevkiden futbolcuyu Süper Lig'e ve Avrupa'ya gönderdiğini belirten 18 yaşındaki golcü, "Benim hedefim Altınordu'dan Avrupa'ya giden ilk forvet olmak, kulübümüzü orada temsil etmek. İnşallah hedefimi başaracağım. Bayern Münih'te oynamak istiyorum. Forvet olarak Lewandowski'yi örnek alıyorum" diye konuştu.

ÜÇ GENÇ ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAÜmit Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası kampı aday kadrosuna Altınordu'dan sağ bek Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir ve forvet Enis Destan da davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat'ta toplanacak. 2023 yılında Gürcistan'ın ev sahipliği yapacağı turnuvada elemelerde I Grubu'nda yer alan millilerimiz Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadele edecek.

Altınordu'da sağ üst arka adalesinde ödem tespit edilen Yusuf Can'ın da tedavisine başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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