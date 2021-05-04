Altınordulu Burak'a İtalyan kancası
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Altınordulu Burak'a İtalyan kancası

Altınordulu Burak'a İtalyan kancası
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'ye İtalya'nın Monza kulübü talip oldu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'ye İtalya'nın Monza kulübü talip oldu. İtalya Serie B'de ilk 2 mücadelesi veren Monza'nın İzmir temsilcisi ile 8 aydır temas halinde olduğu öğrenildi. İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu İtalyan kulübünün Seria A'ya yükselmesi halinde Burak için resmi teklif sunmayı planladığı ifade edildi. 

Altınordu'nun genç yıldız adayının bonservis ücreti için kapıyı 3 milyon Euro'dan açacağı belirtildi. 18 yaşına girdikten sonra transferi gerçekleşecek Burak İnce ile Almanya ve İspanya ekiplerinin de ilgilendiği kaydedildi. Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak, son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilmişti. Son yıllarda başkan Seyit Mehmet Özkan yönetimindeki altyapı atılımıyla Türkiye ve Avrupa'da tanınan Altınordu'da yetişen milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in yanı sıra Berke Özer ve Barış Alıcı yurt dışında forma giyiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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