HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağında kırık tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağında kırık tespit edildi
04.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Kulüp yetkililerden alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçta girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kırdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tetkiklerde, 19 yaşındaki oyuncunun sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Batuhan Kırdaroğlu'nun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu arada, pozisyonda Kırdaroğlu'nun iki mücadeleye girdiği Bursasporlu Tayfur Bingöl de hastaneye giderek genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında orta alandaki mücadelede Bursasporlu Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle Batuhan Kırdaroğlu yerde kalmış, hakem Koray Gençerler pozisyona kırmızı kart vermişti. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, sahadaki iki takımın da futbolcuları üzüntü yaşamıştı.

Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulubü, sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Hiçbir sonuç, insan sağlığından önemli değildir. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'na ve Altınordu camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Batuhan Kırdaroğlu'nun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş Spor
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz Spor
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle...
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu Spor
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Spor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Spor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Spor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Zeki Müren Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao İrfan Buz Ahmet Ağaoğlu Henry Onyekuru Hikmet Karaman
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağında kırık tespit edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 23:31:14. #1.15#
title