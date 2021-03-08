Altınordu zorlu virajlarda
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Altınordu zorlu virajlarda

08.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:36
Altınordu zorlu virajlarda

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, önümüzdeki iki haftada kendisi gibi Süper Lig yarışı veren iki rakibiyle kozlarını paylaşacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, önümüzdeki iki haftada kendisi gibi Süper Lig yarışı veren iki rakibiyle kozlarını paylaşacak. Ligde 45 puanla 5'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, 15 Mart Pazartesi günü 50 puanlı zirve takipçisi Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Altınordu bir sonraki maçında ise 47 puanı bulunan üçüncü sıradaki İstanbulspor'a konuk olacak. İzmir ekibi bu 2 haftada alacağı sonuçlara göre hedefini büyük ölçüde belirleyecek.

Öte yandan sağ kanat Ahmet İlhan'ın cezasının sona erdiği Altınordu'da Samsunspor maçı öncesi 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması teknik heyetin keyfini kaçırdı. İzmir ekibinde forvet Enis, ön libero Oğulcan, sol bek Ufuk, sağ bek Furkan Metin, sol bek Yusuf Can ve stoper Sinan'ın toplamda üçer sarı kartı bulunuyor. Kırmızı-lacivertliler tedavisi süren Sinan'ı zorlu maça yetiştirmek istiyor. Bu arada Bandırma maçında başına 8 dikiş atılan Hüsamettin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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