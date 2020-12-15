Altınordu zorlu virajlarda
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Altınordu zorlu virajlarda

15.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:46
Altınordu zorlu virajlarda

TFF 1'inci Lig'de 27 puanı bulunan zirve ortağı Altınordu, ligde ve kupada üst üste 3 zorlu deplasmana çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de 27 puanı bulunan zirve ortağı Altınordu, ligde ve kupada üst üste 3 zorlu deplasmana çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'la 5'inci tur maçında karşılaşacak İzmir ekibi, Konya'ya kara yoluyla gidecek. Cuma günü İzmir'e dönecek kırmızı-lacivertliler, pazartesi günü deplasmanda 1 puan ve 1 basamak altında yer alan Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Altınordu, Giresun deplasmanı için cumartesi günü yola koyulacak. İzmir temsilcisi ligde bir sonraki hafta ise 26 Aralık'ta bu kez aynı puanı paylaştığı lider Tuzlaspor'a konuk olacak.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun kupa sınavında as oyuncularını dinlendirip, yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Ligdeki zirve yarışını daha çok önemseyen tecrübeli teknik adamın, hafif sakatlıkları bulunan sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan'ın yanı sıra stoper Sinan, sağ kanat Ahmet İlhan gibi futbolcuları Konya'ya götürmeyip dinlendirmeyi planladığı belirtildi. Kırmızı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle sadece İstanbulspor maçının uzatma dakikalarında şans bulan stoper Yiğithan Güveli'nin kupada ilk kez 11'de yer alması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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