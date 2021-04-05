Altınordu zirve takibini bırakmadı
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Altınordu zirve takibini bırakmadı

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Altınordu zirve takibini bırakmadı

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden Altınordu, zirve takibini sürdürdü.

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TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden Altınordu, zirve takibini sürdürdü.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Eskişehirspor'u 6-3 mağlup etti. Kırmızı-lacivertlilerde Ahmet Dereli 4 gol atarken, Muzaffer Kocaer ve Burak İnce birer golle galibiyeti getirdi. Altınordu bu sonuçla 28 hafta sonunda puanını 52'ye çıkararak play-off potasındaki iddiasını korudu. İzmir temsilcisi aynı zamanda bu skorla bu sezon en fazla gol attığı mücadeleyi oynamış oldu.

Kırmızı-lacivertliler ligde kalan 6 haftada zorlu mücadelelere çıkacak. İzmir temsilcisi, 29. haftada konuk olacağı Keçiörengücü maçının ardından 30. haftada play-off potasındaki rakibi Adana Demirspor'u ağırlayacak. 31. haftada kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Altınordu, 32. haftada ligde şu anda lider durumda bulunan Giresunspor'u konuk edecek. 33. haftada yine iç sahada Tuzlaspor'la karşılaşacak olan İzmir temsilcisi, ligin son haftasında Balıkesirspor'un konuğu olacak. - İZMİR

Altınordu zirve takibini bırakmadı
Altınordu zirve takibini bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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