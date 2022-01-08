Altınordu zincir kıracak

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında pazartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu, karşı karşıya geldiği son 5 maçta mağlup edemediği Başkent ekibinin bileğini bu kez bükmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda 90+3'üncü dakikada Hüsamettin'in golüyle Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, 2019-20 sezonunda rakibine 2-1'lik skorlarla yenilirken, geçen sezon evinde 2-0, deplasmanda 5-3 boyun eğdi.Altınordu, Ankara kulübüyle oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, kalesinde 12 gol görüp, rakip kaleye 6 gol bıraktı. Kırmızı-lacivertliler, Keçiörengücü karşısındaki son galibiyetini 16 Mart 2013'te 3'üncü Lig'de evinde 4-1'lik skorla aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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