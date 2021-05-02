Altınordu yine son haftaya bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu yine son haftaya bıraktı

Altınordu yine son haftaya bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran ve normal sezonun son haftasına 57 puanla 6'ncı sırada giren Altınordu, ligdeki 7'nci sezonunda Play-Off umudunu 5'inci kez son haftaya bıraktı.

TFF 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran ve normal sezonun son haftasına 57 puanla 6'ncı sırada giren Altınordu, ligdeki 7'nci sezonunda Play-Off umudunu 5'inci kez son haftaya bıraktı. 2014-15 sezonunu Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7'nci sırada bitiren İzmir ekibi, 2016-17'de bu kez üçlü averajla yine 7'nci basamakta yer aldı. 2017-18'de bir kez daha üçlü averaj kurbanı olarak ilk 6'yı ıskalayan Altınordu, 2018-19'da Play-Off biletini 1 puanla kaçırarak büyük üzüntü yaşadı.

Bu sezon son 6 haftaya çok avantajlı girdiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 2 şansımız vardı. Kaybettiğimiz puanlar ister istemez bizi ilk 2'den uzaklaştırdı ve Play-Off sınırında tuttu. Şu an ilk 6 için avantajlı durumdayız. Son maçı kazandığımız takdirde bunun Play-Off ile sonuçlanacağını biliyoruz. Sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor. İyi dinlenip Balıkesirspor maçıyla da Play-Off'ta olmayı hedefliyoruz" dedi.

Altınordu'nun ilk 6 için çekiştiği 2 puan gerisindeki takipçisi Keçiörengücü ise Bursaspor'a konuk olacak.KAHRAMAN'DAN İLK GOL SEVİNCİ

Altınordu'nun gurbetçi stoperi Kahraman Demirtaş, 1'inci Lig kariyerinin ilk golünü kaybetti. Belçika doğumlu 27 yaşındaki savunmacı, Tuzlaspor karşısında gol perdesini açarak büyük sevinç yaşadı. Hollanda'nın FC Den Bosch takımından 2018'de transfer edilen Kahraman, ilk sezonunu kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da geçirdi. Geçen sezon Altınordu'ya katılan gurbetçi defans oyuncusu bu sezon Sinan'ın sakatlanmasından sonra formayı kaptı. Kahraman, attığı golle ilk 11'deki yerini sigortaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu yine son haftaya bıraktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 12:58:39. #1.15#

title