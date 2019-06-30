Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'le üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce Altınordu Futbol Akademisinden (ALFA) Burak İnce ve Ravil Tagir ile üçer yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda 16 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'e de imza attırdı.

Yiğit Emre'nin babası Fikret Çeltik, oğlunun kariyer planının Altınordu'ya ve kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'a ait olduğunu belirterek "Yetiştiricilik sadece futbolda değil, her meslekte çok zor ve önemli. Bunun değerinin bilinmesi gerekir. Yapılan, parayla pulla ölçülemeyecek bir iştir ve biz de saygımızı ancak böyle gösterebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeltik ailesine teşekkür eden Seyit Mehmet Özkan da akademiden çıkan her genci, armaya olan borcunu ödedikten sonra en iyi liglerde görmek istediklerini, kariyer planlamalarını da buna göre yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA