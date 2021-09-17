Altınordu yeniden düşme hattında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu yeniden düşme hattında

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu yeniden düşme hattında

TFF 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek düşme hattından çıkan Altınordu, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yineden 16'ncı sıraya geriledi.

TFF 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek düşme hattından çıkan Altınordu, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yineden 16'ncı sıraya geriledi. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 4 puanda kalan İzmir temsilcisi sezona kötü bir başlagınç yaparak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Pazar günü iç sahada 6 puanlı Denizlispor'la karşı karşıya gelecek kırmızı-lacivertliler, çıkışa geçen rakibini dize getirerek moral bulmak istiyor. Altınordu, ligde geçen sezon Play-Off finali oynayıp Süper Lig'i ıskalamıştı. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Metehan ve Sami forma giyemeyecek. Tedavisi süren Şeref'in durumu maç saatinde netlik kazanacak.

SKOR YÜKÜ ÜÇ OYUNCUDA

Ligde 5 maçta kalesinde 11 gol görerek en fazla gol yiyen 3 takımdan biri olan Altınordu'nun skor yükünü 3 futbolcu çekti. Toplam 6 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-lacivertlilerde sağ kanat Ahmet İlhan Özek, sol kanat Ali Dere ve forvet Hüsamettin Yener rakip fileleri 2'şer kez sarstı. Geçen sezon ligde 13 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'ya transferi gündeme gelen genç santrfor Enis Destan ise henüz gol atma başarısı gösteremedi. Toplam 4 müsabakada oynayan Enis, son 2 karşılaşmada devre arasında oyundan alındı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

 A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Tunç Soyer Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Kylie Jenner Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Muslera Okan Buruk Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu yeniden düşme hattında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:40:06. #1.12#