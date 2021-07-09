Altınordu yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
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Altınordu yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Altınordu yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleşecek ilk antrenmana kırmızı-lacivertliler geniş kadrosuyla start verecek. İzmir temsilcisi 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi net kadrosunu belirleyecek. 

Geçen sezonki takımdan 7 oyuncusuyla yollarını ayırıp, en az 3 oyuncusunu daha satmayı planlayan Altınordu, dış transferde sadece İstanbulspor'dan Ali Dere ile anlaştı. Kırmızı-lacivertliler altyapıdan A takıma takviyeler yapacak. Kamp için tesisleri dışında başka bir yere gitmeyi planlamayan Altınordu hazırlık maçları oynamak için günü birlik seyahatler gerçekleştirecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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