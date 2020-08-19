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Altınordu yeni kulüp arıyor

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, genç futbolcularını alt liglerde tecrübe kazanmaları için gönderebileceği yeni bir pilot takım arayaşına geçti.

Altınordu yeni kulüp arıyor
19.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:36

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, genç futbolcularını alt liglerde tecrübe kazanmaları için gönderebileceği yeni bir pilot takım arayaşına geçti. 2018 yılında Niğde Belediyespor'u satın alıp Niğde Anadolu FK adıyla şirketleştiren İzmir temsilcisi, son 2 sezonda gençlerini hazırlayıcı takım Niğde'ye gönderdi.

Altınordu'da olduğu gibi Niğde Anadolu FK'da da başkanlık görevini üstlenen Seyit Mehmet Özkan'ın Niğde ekibinin haklarını satmaya hazırlandığı ve İzmir'e daha yakın bir kulübü almayı düşündüğü ifade edildi. 3. Lig'de yer alan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'u satın almak için temaslara başlayan Altınordu Başkanı Özkan, bu girişimden sonuç alamazsa farklı kulüplere yönelecek.


Kaynak: DHA

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