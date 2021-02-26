Altınordu, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
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Altınordu, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

26.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:16
Altınordu, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

TFF 1. Lig 24. hafta açılış maçında Altınordu, yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig 24. hafta açılış maçında Altınordu, yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takımlar içinde 3. ekip konumundaki Altınordu 13, onu takip eden Bereket Sigorta Ümraniyespor ise 11 puan aldı.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisine sahip Altınordu'da Altay maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Sinan Osmanoğlu'nun tedavisinin 4-6 hafta sürebileceği bildirildi.

Kırmızı kart cezalısı Yusuf Can Esendemir'in forma giyemeyeceği İzmir temsilcisinde, Yusuf Yalçın Arslan ve Mertcan Dağlı'nın da sakatlıkları bulunuyor.

Altınordu gibi 5 maçtır yenilmeyen Bereket Sigorta Ümraniyespor, son yenilgisini deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında aldı. Tomislav Glumac'ın sarı kart cezalısı olduğu Bereket Sigorta Ümraniyespor'da 2 futbolcunun da yeni tip kononavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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