Altınordu, yarın TFF 1. Lig lideri Giresunspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu, yarın TFF 1. Lig lideri Giresunspor'u konuk edecek

Altınordu, yarın TFF 1. Lig lideri Giresunspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altınordu, yarın lider GZT Giresunspor'la İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altınordu, yarın lider GZT Giresunspor'la İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altınordu, son 3 hafta öncesinde 53 puanla 6. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Ankara Keçiörengücü'nün 4 puan önünde bulunan Altınordu, kalan 3 haftada bu farkı korumak için mücadele edecek.

Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Giresunspor, Altınordu'yu 2-0 yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Yılmaz Vural Fırat Aydınus Aykut Kocaman Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu, yarın TFF 1. Lig lideri Giresunspor'u konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 09:38:59. #1.14#

title