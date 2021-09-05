Altınordu'ya tanıdık rakip
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Altınordu'ya tanıdık rakip

Altınordu'ya tanıdık rakip
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 hafta sonunda topladığı 1 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, 12 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçında tanıdık yüzlere rakip olacak.

 

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 hafta sonunda topladığı 1 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, 12 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçında tanıdık yüzlere rakip olacak.

İzmir ekibinin geçen sezon Play-Off finali oynamasında pay sahibi olan kaleci Erhan Erentürk ile sol bek Ufuk Budak, Bursaspor formasıyla eski takımlarına rakip olacak. Kırmızı-lacivertlilerden 2.7 milyon TL bonservis bedeliyle yeşil-beyazlı kulübe transfer olan kaleci Erhan ilk 3 maçta yeni takımının kalesini korurken, ilk 2 hafta yedek soyunan savunma oyuncusu Ufuk ise son olarak Eyüpspor'a karşı ilk 11'de yer alıp 90 dakika forma giydi. Erhan 3, Ufuk ise 2 sezon Altınordu'da top koşturdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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