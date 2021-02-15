Altınordu'ya milli gurur
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Altınordu'ya milli gurur

15.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:47
Altınordu'ya milli gurur

TFF 1'inci Lig'de Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3'te 3 yapan Altınordu, genç futbolcularıyla milli gurur yaşadı.

TFF 1'inci Lig'de Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3'te 3 yapan Altınordu, genç futbolcularıyla milli gurur yaşadı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Enis Destan, Yusuf Can Erdemir ve Rahmi Salih Kaya, Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat 2021 tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı.

Altınordu geride kalan 8 yılda çeşitli yaş kategorilerinde toplam 59 futbolcuyu milli takımlara göndermiş oldu. Altınordu'da bu sezonun en flaş futbolcularından olan golcü Enis de kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı ekibin kadrosuna davet edildi. Geçen sezon profesyonelliğe adım atan 18 yaşındaki Enis Destan, bu sene çıktığı 14 lig maçında 6 gol atmayı başardı. Enis son 3 maçta ise 4 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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