Altınordu'ya İŞGEM kurulacak

06.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:02

Altınordu Belediye Meclisi, İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Merkezi (İŞGEM) kurulması yönünde karar aldı. Bu kapsamda Altınordu İŞGEM Teknoloji Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Altınordu Belediyesi'ne hibe etme isteği yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.



Altınordu Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kurulacak olan İŞGEM'in Altınordu'ya çok önemli kazanımları olacağını belirtti. İŞGEM'in Karacaömer Mahallesi'nde bulunan ve Altınordu Belediyesi iştiraki ALBEL AŞ'ye ait olan alanda kurmayı planladıklarını aktaran Başkan Tören şu bilgileri verdi:



"Bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla Belediyemiz ile Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında İŞGEM kurulmasına karar verdik. İlimizde yer alacak İŞGEM sayesinde; rekabetçi başarılı girişimlerin ilimizde kurulması teşvik edilecek, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlara yatırım yapacak girişimlerin oluşması sağlanacak, İlimizde ihracat potansiyeli yüksek yeni sektörlerin ve girişimler oluşacak, doğrudan ve dolaylı en 500 kişinin yaralanacağı ekonomik bir yapı kurulacak, ilimizde işbirliklerin, AR-GE ve inovasyon kültürünün oluşması sağlanacak. Ülkemizde toplam 38 tane bulunan ve Altınordu Belediyemizin himayesinde ilimize kazandırılacak olan İŞGEM'in, ALBEL' e ait Karacaömer Sanayi Sitesinde faaliyet göstermesini planlıyoruz. İŞGEM ile ayrıca enerji ve yenilenebilir enerji, medikal, robotik, makine ve kimya, elektrik ve elektronik, yazılım, dijitalleşme gibi orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda üretim yapan 22 yeni firma kurulacak. İŞGEM birçok alanda şehrimize değer katacak." - ORDU

Kaynak: İHA