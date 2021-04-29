Altınordu'ya hem iyi hem kötü haber

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı kritik Tuzlaspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu'ya sakat oyuncularından hem iyi hem de kötü haber geldi.

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı kritik Tuzlaspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu'ya sakat oyuncularından hem iyi hem de kötü haber geldi. İzmir ekibinde geçen haftaki Giresunspor karşılaşmasında yedek soyunan ancak süre alamayan stoper Sinan'ın tamamen iyileştiği ve görev alabileceği belirtildi.

Sinan'ın yanı sıra genç iyileşen stoper Yusuf Can ve sol bek Ufuk da takımla çalışmalara başladı. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren santrfor Ahmet Dereli ile sağ kanat Şeref'in görev alamayacağı öğrenildi. Giresunspor karşılaşmasında omzu çıkan stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın görev almasının zor olduğu kaydedildi. Altınordu'da sarı kart cezalısı golcü Enis de kadroda yer alamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ