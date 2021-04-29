Altınordu'ya hem iyi hem kötü haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Altınordu'ya hem iyi hem kötü haber

Altınordu'ya hem iyi hem kötü haber
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı kritik Tuzlaspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu'ya sakat oyuncularından hem iyi hem de kötü haber geldi.

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı kritik Tuzlaspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu'ya sakat oyuncularından hem iyi hem de kötü haber geldi. İzmir ekibinde geçen haftaki Giresunspor karşılaşmasında yedek soyunan ancak süre alamayan stoper Sinan'ın tamamen iyileştiği ve görev alabileceği belirtildi. 

Sinan'ın yanı sıra genç iyileşen stoper Yusuf Can ve sol bek Ufuk da takımla çalışmalara başladı. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren santrfor Ahmet Dereli ile sağ kanat Şeref'in görev alamayacağı öğrenildi. Giresunspor karşılaşmasında omzu çıkan stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın görev almasının zor olduğu kaydedildi. Altınordu'da sarı kart cezalısı golcü Enis de kadroda yer alamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu'ya hem iyi hem kötü haber - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:29:55. #1.16#

title