Altınordu vites artırdı
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Altınordu vites artırdı

Altınordu vites artırdı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk kez yer aldığı Play-Off'ta yarı final ilk maçında salı günü evinde Yılport Samsunspor'u yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefleyen Altınordu'da tempo üst seviyelere çıktı.

TFF 1'inci Lig'de ilk kez yer aldığı Play-Off'ta yarı final ilk maçında salı günü evinde Yılport Samsunspor'u yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefleyen Altınordu'da tempo üst seviyelere çıktı. Kırmızı-lacivertli ekipte futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlenirken, takımın antrenmanlardaki hırslı görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Önce finale kalıp, daha sonra Süper Lig'e yükselmek isteyen İzmir temsilcisinde teknik heyet de oyuncular gibi önemli bir başarıya imza atmak için kolları sıvadı.

Daha önce 4 kez Play-Off'un kıyısından dönen, bu sezon ise ilk 6'ya kalarak taraftarının yüzünü güldüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencilerine rakibin zaaflarını anlattığı belirtildi. Yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmek için futbolcularla teker teker özel görüşmeler yaptı. Kulübün Süper Lig'e yükselmesini istemediğini dile getirerek tepki çeken Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da bu açıklamasına rağmen şampiyonluk primi belirlediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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Foto muhabirlerine çirkin saldırı
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