Altınordu ve Erzurumspor 6. randevuda

25.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:14

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, Erzurumspor'u konuk etmeye hazırlanırken, 6. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekibin rekabetinde Altınordu'nun henüz galibiyeti bulunmuyor.



Altınordu, TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Resmi maçlarda daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Erzurumspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi bu rekabette henüz 3 puanla tanışamadı. Oynanan 5 karşılaşmada kırmızı-lacivertliler 5 gol atarken, mavi-beyazlılar rakibine 7 golle karşılık verdi. Altınordu oynanacak olan 6. maçla beraber hem rakibine karşı olan şanssızlığını kırmak hem de ligde rahat bir nefes almak istiyor.



Altınordu çıkış arıyor



Ligde 24 puanla 14. sırada bulunan Altınordu, oynadığı son 3 maçında galibiyete hasret kaldı. En son ligin 20. haftasında sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, bu maçtan sonra deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olurken, ardından sahasında Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan kırmızı-lacivertliler hedeflediği play off potasından uzaklaştı. Tüm bu kötü istatistiklere rağmen Altınordu, aynı zamanda sahasında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.



Erzurumspor dolu dizgin



Konuk ekip Erzurumspor ise ligde 42 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon oynadığı etkili futbolla dikkat çeken mavi-beyazlılar 22 Aralık 2019 tarihinde sahasında oynayıp 3-1'lik skorla kaybettiği Altay maçının ardından çıktığı 7 maçta yenilmedi. Erzurum ekibi, bu maçlarda 4 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı. Mavi-beyazlılar ayrıca, ligde oynadığı son 4 deplasman maçında da rakiplerine boyun eğmedi.



Yarın 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçı, hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Murat Alkan yapacak. Bu maçta Altınordu'da Oğulcan Ülgün sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İHA