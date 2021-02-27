Altınordu-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok anlamlı bir galibiyete imza attıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok anlamlı bir galibiyete imza attıklarını bildirdi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlamalarına rağmen yaptıkları pas hatalarıyla rakiplerine 3-4 net pozisyon verdiklerini söyledi.

Topa sahip olamadıklarını bildiren Eroğlu, "İkinci yarıda değişik hamlelerimizle topa sahip olarak oynamaya başladık. Özellikle oyunu genişleterek rakibimizin dengesini bozmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, daha derli topluyduk ve ön alanda daha istekliydik. Rakibin oyundan düşeceğini biliyorduk." dedi.

Eroğlu, golü daha erken bulma şansını yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın son dakikasına kadar bırakmadığımız oyunu penaltı golüyle kazandık ve 3 puanla ayrılıyoruz. Çok anlamlı bir galibiyet bizim için. Maçtan önce söylediğim gibi haftalardır iyi oynayan, iyi mücadele eden takımla birlikte hem savunma hem hücum yapan oyuncularım ve sonradan oyuna girenlerin katkısı bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz."

Recep Uçar: "Üzücü bir mağlubiyet oldu"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da rakiplerinin genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu, maçın bekledikleri gibi tempolu geçtiğini söyledi.

Rakiplerine iki pozisyon verdikleri ilk 10 dakikalık bölümün ardından oyunun lehlerine döndüğünü kaydeden Uçar, şöyle konuştu:

"İlk yarının sonuna doğru 3-4 pozisyona girdik, bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda kırmızı karta kadar olan bölümde net pozisyonlara giren taraf bizdik. Kırmızı kart gördükten sonra 8 günde 3 maç oynayan bir takım olarak, yaş ortalaması çok genç olan Altınordu'ya karşı 10 kişi oynamak bizim adımıza zordu ama 89'a kadar oyuncular oyunu tutabildiler skor olarak."

Uçar, penaltı vuruşundan kalelerinde gördükleri golle mağlup olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beş haftadır kaybetmeyen bir ekip olarak bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. İyi sonuçla döneceğimize inanmıştık. Maalesef olmadı, bir takım kararlar var, net incelemeden de konuşmak istemiyorum ama canımızı yakan kararlar oldu. Belki hakem arkadaş haklıdır, çok net bilmiyorum. İnceleyip, bakacağız. Gelişen oyunumuzu ligin kalan bölümünde de devam ettirerek ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz