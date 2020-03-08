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Sait Karafırtınalar, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor

Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından

- Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Hemen puanları alıp yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor" Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "İlk 6 için çok önemli bir maç kazandığımızı düşünüyorum" TFF 1. Lig'in 26.

08.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:23
Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından

- Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"Hemen puanları alıp yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"İlk 6 için çok önemli bir maç kazandığımızı düşünüyorum"

İZMİR - TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu'nun sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımı teknik adamları konuştu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçını değerlendirerek, "3 puan anlamında çok önemli bir maçtı, kazanarak 30 puan barajına yaklaşmak istiyorduk. Maçın başında iyi oynadığımız 10-15 dakikalık bir bölüm vardı. Topa sahip olduğumuz bölümde rakibimiz bekleyerek oynuyordu. O bölümde pas hatası yapmadığımız sürece oyun bizim lehimize gelişiyordu. Belli bir dakikadan sonra kaptırdığımız toplar ve rakibin kazandığı duran toplarla kalemizde golü gördük. O dakikada sonra rakibimiz deplasmanda oynanması gerektiği gibi bekleyerek oynayama başladı. Bizim de yaptığımız pas hataları ister istemez rakibe avantaj sağladı. İlk yarıda belki hiç pozisyona giremedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle iyi başladığımız dakikalarda belki golü atarak beraberliği sağlayabilirdik. O dakikalarda girdiğimiz birkaç pozisyon var ama golü atamayınca rakibimiz ister istemez kendine avantaj sağladı. Yine bireysel bir hatadan kalemizde golü gördük. '-0'den sonra oyunu çevirmek kolay değil, bu anlamda bir reaksiyon vermeye çalışsak da rakip buna fazla izin vermedi. Son 5-10 dakikalık bölümde 1-2 pozisyonumuz var. Kaybettik, genel anlamda baktığımızda daha önceki iç saha maçlarımızdaki oynadığımız istekli oyunu bu kez oynayamadığımız için kaybettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü ligin boyu da kısalıyor, en azından hemen puanları alıp yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor" dedi.

"İlk 6 için çok önemli bir maç kazandığımızı düşünüyorum"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, Altınordu deplasmanın her zaman çok zor olduğunu söyleyerek, "Burada kazanmak hiç kolay değil. İlk 6 içindeki takımları burada puan kaybettiler. Biz de buraya gelirken çekinerek geldik, takımı çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama oyuncularım bunu kolaya çevirdiler. İlk 6 için çok önemli bir maç kazandığımızı düşünüyorum. Hafta içinde oynayacağımız Menemen ve ondan sonra oynayacağımız Hatayspor maçı bizim ligdeki kaderimizi tamamen belirleyecek. Takımda oyun ve skor olarak belirli bir yükseliş var. İnşallah devamı gelir, oyuncularımı kutluyorum. Maçın hakemini de kutluyorum, etkilenmeden maçı yönetti. Çok ortada bir maç yönetti, böyle cesur hakemleri de her zaman görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından

Kaynak: İHA

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Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından

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