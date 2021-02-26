Altınordu, Ümraniyespor maçına hazır

TFF 1. Lig'de yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Altınordu, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'de yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Altınordu, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde rakip analizi yapan Altınordulu futbolcular daha sonra İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde müsabaka için son antrenmanını gerçekleştirdi,

Cezalı Yusuf Can Esendemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu ve Mertcan Dağlı'nın yer almadığı maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ahmet İlhan Özek, Erhan Erentürk, Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Emre Nefiz, Ufuk Budak, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Muzaffer Kocaer, Recep Aydın, Burak İnce, Yiğit Emre Çeltik, Sami Satılmış, Enis Destan, Hüsamettin Yener, Ahmet Dereli, Şeref Özcan, Metehan Mimaroğlu, Yiğithan Güveli, Oğulcan Ülgün.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçınu hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz