Altınordu, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altınordu, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

24.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:46
Altınordu, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'de dün Altay'ı 3-1 mağlup eden Altınordu, 27 Şubat Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşması için ilk antrenmanını yaptı.

TFF 1. Lig'de dün Altay'ı 3-1 mağlup eden Altınordu, 27 Şubat Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşması için ilk antrenmanını yaptı.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından sınırlı alan antrenmanı yaptı.

Altınordu'da tedavileri süren Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mertcan Dağlı ve Sinan Osmanoğlu antrenmanda yer almadı. Dünkü müsabakada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Sinan Osmanoğlu'nun durumunun yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Cem Yılmaz Meghan Markle
Spor Can Bartu Mesut Özil Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:48:43. #1.15#
title