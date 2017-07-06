Altınordu U19 Yeni Sezonu Açtı

ALTINORDU'da A takımın ardından U19 takımı da yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Başkan Seyit Mehmet Özkan, Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan açılış töreninde, "Artık her sezon A takımın üçte birini değiştirerek yola devam edeceğiz. Bu demektir ki, üç sezon içinde A takıma yükselip görevinizi yapacak ve ardından da Avrupa kulüplerine gideceksiniz" dedi. U19 takımının, A takım seviyesine en yakın oyunculardan kurulu olduğunun altını çizen Başkan Özkan, "Bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirme misyonuyla yola çıkıp, Türkiye'de kimsenin yapmadığı yatırımları yapıyoruz. Biz, sizlere güveniyoruz. Sizlerden de profesyonelliğin gerekliliğini yerine getirmenizi bekliyoruz. Yeni sezon sizin için de bir milat olmalıdır" diye konuştu.



10 yılı aşkın süredir devam eden çalışmanın karşılığının, A takım seviyesine 23 oyuncu çıkararak alındığını sözlerine ekleyen Özkan, "Çalışırsanız, er ya da geç karşılığını alırsınız. Zorluklardan asla yılmayın. İki dünya savaşı kaybeden Almanya, bugün geldiği noktada Avrupa ekonomisini tek başına ayakta tutuyor. Çünkü çalışıyor ve çözüm üretiyorlar. Sizleri, yabancı dil dahil hiçbir eksiğiniz olmadan hayata hazırlıyoruz" dedi.



Bu arada Altınordu'da U19 takım antrenörlüğü görevine, Hollanda doğumlu teknik adam Ekrem Kahya getirildi.



- İzmir