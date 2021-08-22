Altınordu-Tuzlaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu-Tuzlaspor maçının ardından

Altınordu-Tuzlaspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'a 3-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi.

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'a 3-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci haftası rakiplerinin fiziksel anlamda kuvvetli olduğunu söyledi.

İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve rakiplerinin bunun avantajıyla ilk devreyi 3-1 önde tamamladığını belirten Eroğlu, şunları ifade etti:

"İkinci yarıda skoru çevirmeye çalışsak da yanaşamadık. Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi. Fiziksel olarak yıprandık ama bu mazeret değil. Kazanarak ilerlemek futbolumuzu olumlu yönde etkileyecekti ama mağlup olduk. Oyunun geneline baktığımızda, pes etmeyen bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda baskılı bir oyun vardı ama pozisyonları sonuçlandıramadık. Müsabakaya 8 akademi patentli oyuncumuzla başladık. Üzgünüz ama oyuncularımı ortaya koyduğu futboldan ve pes etmemelerinden dolayı tebrik ettim."

"Çok pozisyon ürettik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de maçı hak ettiklerini, geçen haftaki oyunu sergileyememelerine rağmen çok pozisyon ürettiklerini söyledi.

Altınordu'nun genç isimlerden kurulu koşan bir takım olduğunu dile getiren Tütüneker, "Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Bu gençlerle bu performanslarından dolayı takdir etmek lazım. Biz sezona çok geç girdik. Zamana ihtiyacımız var taşların yerine oturması için. Boluspor maçından sonra 2 hafta ara var. Ondan sonra daha iyi bir konuma geliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altınordu-Tuzlaspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 00:26:36. #1.16#

title