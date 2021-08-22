Altınordu-Tuzlaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'a 3-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi.

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'a 3-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci haftası rakiplerinin fiziksel anlamda kuvvetli olduğunu söyledi.

İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve rakiplerinin bunun avantajıyla ilk devreyi 3-1 önde tamamladığını belirten Eroğlu, şunları ifade etti:

"İkinci yarıda skoru çevirmeye çalışsak da yanaşamadık. Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi. Fiziksel olarak yıprandık ama bu mazeret değil. Kazanarak ilerlemek futbolumuzu olumlu yönde etkileyecekti ama mağlup olduk. Oyunun geneline baktığımızda, pes etmeyen bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda baskılı bir oyun vardı ama pozisyonları sonuçlandıramadık. Müsabakaya 8 akademi patentli oyuncumuzla başladık. Üzgünüz ama oyuncularımı ortaya koyduğu futboldan ve pes etmemelerinden dolayı tebrik ettim."

"Çok pozisyon ürettik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de maçı hak ettiklerini, geçen haftaki oyunu sergileyememelerine rağmen çok pozisyon ürettiklerini söyledi.

Altınordu'nun genç isimlerden kurulu koşan bir takım olduğunu dile getiren Tütüneker, "Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Bu gençlerle bu performanslarından dolayı takdir etmek lazım. Biz sezona çok geç girdik. Zamana ihtiyacımız var taşların yerine oturması için. Boluspor maçından sonra 2 hafta ara var. Ondan sonra daha iyi bir konuma geliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz