Altınordu-Tuzlaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Play-off barajında devam ediyoruz ama sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Play-off barajında devam ediyoruz ama sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ligde son haftalarda kaybettikleri puanlarla ilk 2 hedefinden uzaklaştıklarını hatırlattı. Gelecek hafta Aydeniz Et Balıkesirspor'u yendikleri takdirde play-off'a kalacaklarını kaydeden Eroğlu, 1-0 öne geçmelerine rağmen rakiplerinin beraberlik golünü bulduğunu söyledi.

Eroğlu, ilk yarı bitiminde attıkları golün kendilerine avantaj sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Duran toptan attığımız golle de 3-1'i yakaladık. 3-1'den sonra oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Son dakikalarda bana göre penaltı olmayan biz pozisyonla skor 3-2'ye geldikten sonra da skoru koruyarak maçı bitirmeyi hedefledik. İstediğimiz sonuçla maç bitti. 3 puan bize büyük bir artı sağladı. Play-off barajında devam ediyoruz ama sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor. İyi dinlenip Balıkesirspor maçıyla da play-off'ta olmayı hedefliyoruz."

Alpaslan Uysal: "Kimin şampiyon olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal ise iddialarının kalmamasından dolayı futbolcuları maça motive etmekte biraz zorluk çektiklerini söyledi.

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle şartların futbol oynamaya müsait olmadığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Mübarek ramazan günü belki futbolcular oruç tutmuyor olabilirler ama bizler oruç tutuyoruz. Saat 16.00'da İzmir gibi bir yerde maç oynamak gerçekten çok zor. İnanın ağzımız dilimiz kurudu, konuşmakta zorlanıyorum. Altınordu'ya play-off yolunda başarılar diliyorum. Haftaya bir Giresunspor maçımız kaldı. O maça da elimizden geldiği kadar iyi hazırlanıp çıkacağız. Kimin şampiyon olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Son maçımızı oynayıp ligi kapatmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı