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Altınordu, Tuzlaspor'a konuk

Altınordu, Tuzlaspor'a konuk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Altınordu yarın deplasmanda Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Altınordu yarın deplasmanda Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Eyüp Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Adem Cinek düdük çalacak. İzmir ekibinde tedavileri süren Ahmet Dereli ve Kürdaş ile Keçiörengücü maçında sakatlık yaşayan Recep forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Ahmet İlhan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde 22 puanla 16'ncı sırada yer alan Altınordu, 24 puanı bulunan Tuzlaspor'u yenerek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler ilk yarıda evinde rakibine 3-1 mağlup olmuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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SPOR Toto 1'inci Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Altınordu yarın deplasmanda Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak.

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