Altınordu: Türkiye'nin en büyük 'futbol fabrikası'nın hikayesi

06.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:44

Altınordu Futbol Kulübü, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Cumhuriyetle yaşıt olan kulüp bugün mülteci sorunlarıyla sık sık anılan İzmir'in Basmane semti çevresinde kuruldu. Kurucusu, Eczacıbaşı Topluluğu'nun da temellerini atan Süleyman Ferit Eczacıbaşı, kulüp ismini, eski Türk devleti Altın Ordu Devleti'nden ilham aldı.



Altınordu bugün özellikle altyapısının başarılarıyla adından söz ettiriyor. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi altyapısından çıkardığı oyuncuları Avrupa'nın en iyi liglerine futbolcu ihraç eden kulüp bu başarısını neye borçlu? Euronews.com'da Görüntüle