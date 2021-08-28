Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
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Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk 2 haftasında 1 puan alabilen Altınordu, üçüncü hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in ilk 2 haftasında 1 puan alabilen Altınordu, üçüncü hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak İstanbulspor-Altınordu müsabakasını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu, geçen hafta İzmir'de konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk 2 haftada galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, yarın ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.

Altınordu geçen sezon rakibini İzmir'de 1-0, İstanbul'da ise 2-1 yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak - Haberler Spor
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