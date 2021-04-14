Altınordu, TFF 1. Lig'de son 2 maçta puan alamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu, TFF 1. Lig'de son 2 maçta puan alamadı

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altınordu, TFF 1. Lig'de son 2 maçta puan alamadı

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, son 2 maçından puan çıkaramadı.

TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: 'Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz'
TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz"
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, son 2 maçından puan çıkaramadı.

Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor maçlarından puansız ayrılan Altınordu, haftayı 52 puanla tamamladı. Ligde son 4 haftaya play-off barajında giren İzmir temsilcisi, lider GZT Giresunspor'un 11 puan gerisine düştü.

Daha önce de üst üste GZT Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında sahadan puansız ayrılan Altınordu, bu sezon 6. karşılaşmasını gol atamadan tamamladı.

Ligde 18 Nisan Pazar günü Akhisarspor'a konuk olacak Altınordu, ligi GZT Giresunspor, Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu, TFF 1. Lig'de son 2 maçta puan alamadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:28:45. #1.15#

title