Altınordu, TFF 1. Lig'de Boluspor'u konuk edecek
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Altınordu, TFF 1. Lig'de Boluspor'u konuk edecek

06.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:21
Altınordu, TFF 1. Lig'de Boluspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Altınordu ile Beypiliç Boluspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Altınordu ile Beypiliç Boluspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Beypiliç Boluspor müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyetini geçen hafta Bursaspor karşısında alan Altınordu, 20. haftaya 31 puan ve averajla 8. sırada girdi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek, Yiğithan Güveli ve Emirhan Emir yarın forma giyemeyecek.

Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Beypiliç Boluspor son 2 maçında Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor'a mağlup oldu. Bolu temsilcisi 19 puanla düşme hattındaki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 3 puan önünde 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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