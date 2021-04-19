Altınordu, TFF 1. Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Ankara Keçiörengücü'ne 5-3, Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, dün de Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı. Yaşadığı puan kayıplarına rağmen 7. sıradaki Ankara Keçiörengücü'nün 4 puan önünde 53 puanla 6. durumda bulunan Altınordu, son 3 haftaya play-off barajında girdi.

Ligde 25 Nisan Pazar günü lider GZT Giresunspor'u konuk edecek Altınordu, İzmir'deki Tuzlaspor ve deplasmandaki Aydeniz Et Balıkesirspor maçlarıyla ligi tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz