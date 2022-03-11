Altınordu telafi arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yarın deplasmanda oynanması gereken Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Altınordu, maç yapmadan geçireceği haftada sakat oyuncularının iyileşmesiyle moral bulacak.

İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle Menemenspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran santrfor Ahmet Dereli'nin yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan sol bek Ali Dere, stoper Volkan ve Yusuf Yalçın tamamen iyileşerek takımı katılacak. Bu 4 futbolcunun takıma katılmasıyla teknik ekibin eli güçlenecek. Kırmızı-lacivertlilerde böylelikle sarı kart cezalısı Hüsamettin dışında eksik kalmayacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor