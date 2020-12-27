Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Zirve yolundaki avantajı kaçırdık"
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Zirve yolundaki avantajı kaçırdık"

27.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:28
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

TFF 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son iki maçta yaşadıkları mağlubiyetlerle zirve yolundaki avantajlarını kaçırdıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son iki maçta yaşadıkları mağlubiyetlerle zirve yolundaki avantajlarını kaçırdıklarını bildirdi.

Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan ve sakatlanan oyuncuları nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Tuzlaspor karşısında 8 eksikle mücadele ettiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Geriye düşmemize rağmen ilk yarıda dengeyi sağladık. Ancak tedavi için saha kenarında olan Ahmet Yazar'ın oyuna atak tarafından girmesiyle moralimizi çok bozan bir gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterip beraberliği sağladık. Fakat bu kez de duran toptan çok basit bir golü filelerimizde gördük. İkinci yarının hemen başındaki üçüncü gol ve üzerine 10 kişi kalmamız tüm dengeleri değiştirdi."

Eroğlu, TFF 1. Lig'de 10 kişiyle 3-1'den maç çevirmenin çok zor olduğunu belirterek, "Son iki haftada zirve yolundaki iki rakibimize kaybettik ve avantajı kaçırdık. Ancak lig uzun bir maraton ve son maçta Balıkesirspor'u yenerek devreyi 30 puanla kapatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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