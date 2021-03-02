Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

02.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:08
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 4. Levent'teki binasında gerçekleşen ziyarette, iki teknik adam Türk ve Avrupa futbolunun mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Eroğlu, görüşmenin ardından Güneş'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir Altınordu forması, Güneş de Eroğlu'na milli takım forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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