Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İki haftadır güzel skorlar alıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İki haftadır güzel skorlar alıyoruz"

29.11.2020 18:44 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:46

- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İki haftadır güzel skorlar alıyoruz" TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi pozisyon vermeden kazandıklarını belirtti.

- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İki haftadır güzel skorlar alıyoruz"

ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi pozisyon vermeden kazandıklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "İki haftadır iyi skorlar alıyoruz. Şu an lider olarak geldiğimiz bir hafta. Eskişehirspor'un son haftalardaki mücadelesini takip ediyorduk. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Amacımız gol yemeyip, gol atmaktı. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyordu. İlk yarıda bulduğumuz golden sonra kontrol bize geçti. Skor 2-0 olunca oyunun kontrolünü tamamen elimize aldı. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu moral ve motivasyon bizi mutlu ediyor" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu
Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'İki haftadır güzel skorlar alıyoruz'
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'İki haftadır güzel skorlar alıyoruz'
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'İki haftadır güzel skorlar alıyoruz'
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'İki haftadır güzel skorlar alıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

İlgili Haberler

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: 'Altınordu öz kaynak sisteminde Türkiye'de bir model'
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Altınordu öz kaynak sisteminde Türkiye'de bir model"
Hüseyin Eroğlu: 'Son 7 yılda ilk defa liderliğe ulaştık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz'
Hüseyin Eroğlu: "Son 7 yılda ilk defa liderliğe ulaştık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: 'Takımlarımızın yurt dışında hep başarılı olmasını isterim'
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Takımlarımızın yurt dışında hep başarılı olmasını isterim"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Osman Kavala İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İki haftadır güzel skorlar alıyoruz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 19:46:52. #1.15#
title