Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "En kısa zamanda toparlanmak zorundayız"

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Manisa FK'ye 1-0 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "En kısa zamanda toparlanmak zorundayız." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Manisa FK karşısında kötü gidişatlarını durdurmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

İlk yarıda topa çok sahip olmalarına rağmen pozisyon üretemediklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"İlk yarı iki takım da fazla pozisyon bulamadı. Pozisyonsuz bir ilk yarı geçti. İkinci yarı dengeli giden maçta gördüğümüz kırmızı kart oyun dengemizi bozdu. Atak yaparken golü yedik. Maçın sonlarına doğru girdiğimiz pozisyonda golü atabilsek, sahadan beraberlikle ayrılabilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. En kısa zamanda toparlanmak zorundayız. Kaybettiğimiz haftalar var ve bunu telafi etmemiz lazım."

Ligde 13 maçta topladığı 10 puan ve averajla 18. sırada bulunan Altınordu, 14. haftada 28 Kasım Pazar günü oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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