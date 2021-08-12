Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon başarılı olacaklarına inanıyor
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon başarılı olacaklarına inanıyor

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon da kendilerine güvendiklerini belirterek, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon da kendilerine güvendiklerini belirterek, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine, geçen sezon hem yetiştirici hem de yarışmacı kimlikleriyle başarılı bir sezon geçirdiklerini aktararak, play-off finaline yükselmelerine rağmen Süper Lig'e çıkamadıklarını anımsattı.

Sezon bitiminde birçok oyuncunun takımdan ayrıldığını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim yine öz kaynağımızdan aldığımız oyuncularımız, dışarıdan transfer ettiğimiz oyuncular ve gelmesini planladığımız oyuncular var. Yeniden bir takım oluşturmak zorundayız. Sezon başında sistemimizi oturtma, uyumumuzu sağlama ve zorluk derecesi yüksek maçlarda başarılı olma hedefindeyiz. İlk haftalar zor geçecek. Diğer yıllara baktığımızda yeniden kurduğumuz takımın sonraki haftalarda başarılı olduğunu gözlemledik. Bu istatiksel olarak da gözüküyor. Hedefimiz bunu skor desteğiyle ilk haftalardan iyi bir şekilde yansıtmak, skoru aldıkça çok daha iyi olacağımızı söyleyebilirim."

Eroğlu, kadrolarından önemli isimlerin ayrıldığını, başka futbolcuların da transfer olabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncu üzerinden değil, hep oyun üzerinden gidiyoruz. 'Çok oyuncu gitti, gelen oyuncu sayısı az' denilebilir. Şu an 2 transferimiz var, 2-3 oyuncu daha kadromuza katmayı planlıyoruz. Bütün oyuncularımızdan sistemimiz içerisinde en yüksek performansı alma adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Şu an ismi duyulmamış çok oyuncumuz var ama sezon sonu birçoğunun ismi duyulacak. Kulübümüzün ve teknik ekibimizin oyuncuları geliştirme ve Türk futboluna kazandırma gibi bir başarısı var."

TFF 1. Lig'de bu sezon isim ve bütçe olarak çok güçlü takımların olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kendimize güveniyoruz. Bu sezon başarılı olacağımızı düşünüyorum. Belki ilk haftalarda zorlanabiliriz ama sistemin işleyeceğini, çok başarılı olacağını söyleyebilirim. Herkesin kafasında soru işareti var, 'Altınordu çok oyuncu kaybetti. Oyuncu yerine koyamadı.' diye ama biz her sene bunu yaşıyoruz. Bir önceki sene de 11 oyuncu bizimle vedalaşmıştı ama diğer oyuncularla adaptasyonu sağladık."

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon başarılı olacaklarına inanıyor
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon başarılı olacaklarına inanıyor
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon başarılı olacaklarına inanıyor
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon başarılı olacaklarına inanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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