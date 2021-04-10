Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

TFF 1. Lig'de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda iyi işler yapmalarına rağmen savunmada iyi olmadıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda iyi işler yapmalarına rağmen savunmada iyi olmadıklarını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü maça iyi başladıklarını ancak Ahmet Dereli'nin erken yaşadığı sakatlığın dengelerini bozduğunu belirtti.

Savunma hatalarından dolayı 2 kötü gol yediklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Skoru 4-3'e getirdiğimiz ana kadar çok iyi bir reaksiyon verdik. Oyuna ortak olup skoru 4-4'e getirebilirdik. 5-3'ten sonra bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Hücumsal olarak iyi işler yaptık ama savunma anlamında sıkıntılıydık. 3-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon, takımın gücünü ortaya koydu. Pes etmemek, salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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