ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu : "Galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz"

Altınordu'da hedef çıkış yakalamak

İZMİR - Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk olacağı Manisa FK maçı öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, milli aranın kendilerine iyi geldiğini belirterek, "Hafta sonu galibiyetle ayrılan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak Altınordu'da çalışmalar devam ediyor. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan çalışma öncesinde Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Eroğlu, "Rakibimiz Manisa FK'da alt sıralarda yer alıyor. Son haftalarda oyun anlamında maça ortak olsak da bunları skora yansıtamadık. Sezon başından beri istediğimiz sistemi oturtmak ve bunu skora yansıtmak zorlandık. Milli ara bize iyi geldi. Rakibin gücünü biliyoruz biz de kendi gücümüzün farkına varmak istiyoruz. Hafta sonu galibiyetle ayrılan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.

Ahmet İlhan Özek: "Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz"

Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek ise takımın son durumu şöyle değerlendirdi:

"Manisa FK maçına çok iyi hazırlandık. Geçen yıl Süper Lig'e çıkmak için play-off oynamış bir takıma bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. Çalıştıklarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. Bu hafta deplasmanda Manisa FK maçından iyi bir sonuçla dönerek bir çıkış başlatmak istiyoruz."

Ali Dere: "Çıkış yakalamak istiyoruz

Tecrübeli futbolcu Ali Dere de milli arada çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Takım olarak gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarım sahada 90 mücadele ediyorlar. İyi mücadele ettiğimiz zaman istediğimiz sonuçları aldık. Bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen kötü sonuçlar alıyoruz. Pazar günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacağımız maça çok iyi hazırlandık. Bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bir seri yakaladıktan sonra bunun sonucunda güzel günler yaşayacağız. Bu hafta sonu da iyi çalışmanın güzel hediyesini sahada almak istiyoruz" diye konuştu.