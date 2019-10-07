Altınordu teknik direktörü eroğlu'na, eski oyuncusundan maç sonu saldırı girişimi

07.10.2019 12:16

TFF 1'inci Lig'de dün deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek 7 maç sonunda tek galibiyette kalan Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na maç bitiminde eski öğrencisi Murat Uçar'ın saldırı girişimi şok etkisi yarattı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maçın son düdüğünün ardından soyunma odasının yolunu tutan Hüseyin Eroğlu, arkasından koşarak gelen Murat'la gerginlik yaşarken olayın büyümesini polisler engelledi. Sezon başında 2 yıl formasına giydiği Altınordu'dan Erzurum ekibine transfer olan Murat'ın hakaretler savurarak kendisini tehdit ettiğini iddia eden teknik patron Eroğlu, suç duyurusunda bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan Eroğlu, "Soyunma odasına girerken koşarak bana hakaret etti. Bununla ilgili emniyete ifade verdim. Bizim, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganımız devam ediyor ancak buna sessiz kalamayız. Bunu yapmaya hakkı yok. Suç duyurusunda bulundum" dedi.

Murat Uçar'ın Altınordu formasıyla 60'a yakın maça çıktığını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Neden bunu yaptığını bilmiyorum. Beklemediğim bir hareketti. Ayrılık sürecinde bonservis bedeliyle ilgili yaşananlardan dolayı olabilir. Belki de onu yeni sezonda istemedik diye gurur yaptı, belki kalmayı bekliyordu, bilemiyorum. Kulübümüzden ayrılan birçok futbolcu bana hep saygı gösterir, gelip yanıma selamlaşır. Maçta da herhangi bir sürtüşmemiz olmadı. Rakip takımın oyuncusu beni ilgilendirmez. Maçın içinde son 10 dakikada iki kez kramp girmesi gerekçesiyle yere yattı ama müsabaka bitince 60-70 metre depar attı" yorumunu yaptı.

Maç sonu yaşanan olayı temsilcisin raporuna yazdığı, Murat'ın ceza alabileceği belirtildi. Eroğlu, verdiği ifadede oyuncunun kendisine "Sen insan değilsin Hüseyin Eroğlu, gününü göreceksin" dediğini iddia etti. Murat, Altınordu'dan ayrılırken kulüpten 300 bin TL alacağını silip serbest kalmıştı.

Kaynak: DHA