Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: İkinci yarı çok güzel geçecek

05.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:08

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu 2'nci yarının kendileri için çok daha güzel geçeceğini söyledi.

İlk devrede normalin altında puan topladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Sezon başlarken birçok as futbolcumuzu Süper Lig'e gönderdik, yaş ortalamamız düştü. Biz oyun gücünü sürekli sahaya yansıttık ama sonuca gidemedik. Diğer takımlar kazandıkça biz puanlar kaybettik. Son 8 maçta ise bunu aştık, çıkış yakaladık ancak topladığımız 18 puan az. Daha önceki dönemlerde 20 ve üstü puanlar almıştık. Bir tek 1'inci Lig'deki ilk sezonumuzda yine 18 puan toplamıştık. Oyun anlamında birçok takımdan çok daha iyiyiz. Bunu 2'nci yarıda sonuca da yansıtacağız" dedi.

Kaynak: DHA

"TAKTİKSEL ANLAMDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Biz her yıl kamp dönemlerini çok iyi geçirdik. Yine iyi değerlendiriyoruz. 2'nci devreye iyi başlayacağız. Planlarımızı bu yönde yaptık. Fiziksel olarak aslında bir kaybımız yok. Taktiksel anlamda kendimizi geliştirmeliyiz. Mesala oyunu hızlandırmalıyız. Genç bir takımız ama oyun sistemimizi, futbolcularımıza en iyi şekilde adapte ettik. Süper Lig'de Altınordu patentli birçok oyuncumuz var. İlk yarıda sisteme geçiş aşaması geç oldu. Sonuçta toparlandık ve devamı gelecek. 2'nci yarıda iyi futbolla birlikte skor da yapacağız. Bizim için 2020 yılı çok daha iyi geçecek" yorumunu yaptı.