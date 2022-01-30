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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Hücum bölgesinde çok daha iyi olmalıyız

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Hücum bölgesinde çok daha iyi olmalıyız

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Lige verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan kırmızı-lacivertlilerin teknik patronu, hücum bölgesinde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Göztepe ile oynanan maçta takımının performansından memnun kaldığını ifade eden Eroğlu, "Bizim adımıza iyi bir prova oldu. Hücum bölgesinde eksiklerimiz var. Gol atmakta ya da pozisyona girmekte biraz sıkıntı yaşadık. Ancak bu özel maç bize iyi bir mesaj verdi. Transfer çalışmalarız ise sürüyor. Bu dönemde 2 ya da 3 oyuncu takviyesi yapacağız" diye konuştu.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Hüseyin Eroğlu, Spor Toto, Altınordu, Göztepe, Spor, Haber

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